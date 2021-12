L'incroyable route des cadeaux de Noël

Dans cet incroyable antre à présents, des records d'efficacité sont battus. Il faut ainsi à peine une demi-heure à un colis qui arrive sur la plateforme pour repartir vers sa destination finale.

Ultra moderne, la plateforme de Moissy gère plus de 17 000 colis par heure.

Après une présentation de La Poste et Colissimo, le secrétaire d'État chargé de l'Industrie, Christophe Siruge, et le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, ont été guidés par le président du Groupe La Poste, Philippe Wahl, et Franck Farrugia, directeur de la plateforme colis, pour découvrir les différents ateliers.

Ils ont ainsi pu accéder à l'espace de déchargement des camions où les colis sont déposés sur des tapis télescopiques, puis cheminer vers le tri et vérifier l'efficacité du retourne conteneur.

Ils ont également assisté à l'entrée des colis sur le carrousel, l'extraction, l'égrenage et le flashage 6 faces.

Pour finir, Christophe Sirugue s'est rendu dans l'espace de supervision qui permet aux personnels de vérifier que tout se passe bien et d'intervenir en cas d'anomalies.

Il semble que la plateforme de Moissy-Cramayel n'a pas à rougir de ses performances.