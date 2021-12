L'impact du BTP sur la croissance

"Au premier trimestre 2014, l'activité dans la construction a continué de se dégrader, avec un repli de 1,5 %% après -0,3 %% au quatrième trimestre 2013. Ce recul est sensible tant dans le bâtiment que dans les travaux publics", constate l'institut dans sa dernière note de conjoncture. L'Insee prévoit un prolongement du repli de la production dans la construction au deuxième trimestre (-0,7 %%) ainsi qu’au troisième (-0,6 %%), avant qu'elle ne se stabilise au quatrième. Sur l'année 2014, la production dans la construction baisserait de 2,6 %% après un recul de 1,2 %% en 2013.

La construction de logements neufs est à ses plus bas niveaux depuis quinze ans et les mises en chantier de logements neufs se sont de nouveau détériorées de mars à mai, avec un recul de 19,7 %% sur un an, tandis que les permis de construire diminuaient de 16,1 %%. L’Insee relève également que, au mois de mai, les entrepreneurs du bâtiment font état d'une activité dégradée et de carnets de commande inférieurs à la normale. Quant à la Fédération nationale des travaux publics, elle table sur un recul de 4 %% de l'activité des entreprises de travaux publics cette année (après -3 %% en 2013), entraînant une perte de 12 000 emplois.