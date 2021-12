L'IMA Melun Val de Seine, un centre de formation tout neuf

C'est le dernier-né de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Seine-et-Marne. Installé à Melun dans un bâtiment flambant neuf de 1 500 m2, un nouvel Institut des métiers et de l'artisanat a ouvert ses portes en octobre dernier.

Cet établissement possède la particularité de dispenser des formations post-CAP, afin de favoriser une rapide montée en compétences. Articulées autour de trois grands pôles (coiffure, esthétique et management-commerce), ces formations se déclinent en sept filières d'une durée chacune de deux ans. Les candidats peuvent ainsi opter pour deux types de Brevet Professionnel (coiffure et esthétique- cosmétique-parfumerie) sans oublier un diplôme ADEA (Assistant de dirigeant d'entreprise) de niveau Bac. Pour un cursus Bac + 2, il existe quatre BTS (Gestion de la PME, Management commercial opérationnel, Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie et Métiers de la coiffure), ainsi qu'un titre d'entrepreneur de la petite entreprise. A l'issue de celui-ci, une licence professionnelle est aussi proposée.

« Notre objectif est de valoriser l'apprentissage à travers des formations pratiques, théoriques et rémunérées », synthétise Cédric Lorente, le directeur de l'établissement. « Nous souhaitons devenir une vitrine en termes de structures et d'outils. » Fierté de l'IMA, un écran numérique, tactile et interactif baptisé “Parcours de découverte” trône dans les locaux. Véritable outil de communication, ce petit bijou de technologie permet aux candidats à l'apprentissage d'accélérer leur prise de décision. Mais la dimension humaine n'est pas négligée. Les apprentis peuvent être ainsi accompagnés par des “conseillers métiers” dans le cadre du CAD (Centre d'aide à la décision),

dispositif spécifique à la Seine-et-Marne.

Cent cinquante apprentis ont investi les lieux, mais à terme, ce sont 450 étudiants que cet institut pourra accueillir. Au sein de cette première promotion figure Loan Comes, élu meilleur apprenti-coiffeur de France en 2019. Un gage d'excellence.