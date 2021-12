L'Ile-de-France maintient son intérim à la hausse

La région Île-de-France enregistre un record dans l’évolution des effectifs intérimaires avec le département de Seine-Saint-Denis qui note une hausse de 38,6 %%. Cependant, les départements de Paris, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise marquent respectivement un recul de 9,6 %%, 8,4 %% et 0,2 %% selon l'organisation professionnelle de recrutement et de l’intérim Prism’emploi.

La progression de l’intérim dans les secteurs d’activité est contrastée. L’industrie enregistre une forte progression (+14,3 %%) contrairement au secteur des services qui accuse une baisse de 0,8 %%. Mais celle-ci est à nuancer, le secteur des services représentant encore 28,2 %% des effectifs contre 26 %% dans l’industrie.

Les effectifs intérimaires par qualification sont en hausse chez les ouvriers non qualifiés (+7,3 %%) comme chez les ouvriers qualifiés de (+ 6 %%). Les cadres et les professions intermédiaires enregistrent une hausse de 1,3 %%. L’effectif des employés, quant à lui baisse de 3,5 %%. Les employés représentent 22,5 %% des effectifs intérimaires contre 19,7 %% des professions intermédiaires.

La hausse des effectifs intérimaires en Île-de-France est en dessous du niveau national, s’élevant à 5 %%. En effet, les événements du 13 novembre ont eu un impact sur le secteur des services dans l’intérim, tel que le commerce en raison d’une baisse de la fréquentation touristique. Les chiffres franciliens restent néanmoins à la hausse, ce qui est un signe positif pour l’emploi.