Conjoncture : L'Île-de-France continue à se redresser

Après avoir déjà établi un nouveau record annuel en 2016 (97,2 millions de passagers), la dynamique positive du trafic passager de Paris Aéroport s'est prolongée et s'est même renforcée en 2017. Ainsi, le nombre de passagers a de nouveau augmenté en décembre dernier (+ 2,4 % sur un an) ; cette hausse mensuelle a été impulsée par le trafic hors Hexagone (+ 4,8 % pour le trafic monde hors Europe et + 2,5 % pour le trafic Europe).

Concernant plus particulièrement les créations d'entreprise, le Crocis Île-de-France relève qu'au quatrième trimestre 2017, leur nombre s'est élevé à 51 375. Ce volume a représenté une hausse très nette de 19,8 % par rapport au même trimestre de 2016. Cette évolution favorable du nombre total de créations est principalement venue des créations de micro-entreprises : leur nombre a en effet augmenté de 29,2 % par rapport à la même période l'an dernier ; le volume des créations « classiques » a, quant à lui, augmenté moins fortement mais s'est néanmoins accru de 11,2 %. En revanche, le taux de chômage régional est reparti à la hausse au troisième trimestre 2017 (8,4 %).