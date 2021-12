L'Icam partenaire d'Enedis

Ce partenariat vise à promouvoir les opportunités professionnelles d'Enedis auprès des élèves de l'Icam et à contribuer à la transition écologique du distributeur d'électricité.

D'autres actions (conférences métiers, participations à des jurys professionnels, club Icam Entreprises, visites de sites) sont également prévues, afin de faciliter le recrutement des futurs ingénieurs susceptibles de participer au développement de la Seine-et-Marne.

Dès maintenant, Enedis va intervenir auprès des étudiants pour présenter un panel de métiers d'ingénieurs dans le domaine de l'énergie. En mars, l'Icam organisera des simulations d'entretien qui permettront aux étudiants de se confronter à des professionnels du recrutement dans l'optique de leur stage de fin d'études ou de leur premier emploi.

Avec ses douze campus en France et à l'étranger et ses 10 000 étudiants, apprentis et stagiaires, l'Icam se positionne comme une école majeure dans le paysage de l'enseignement supérieur français.