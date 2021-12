L'Icam lance le « Parcours Ouvert » à Paris-Sénart

L'Icam, qui s'est déployé dans différents pays au cours des quinze dernières années (en Afrique centrale, en Inde, et bientôt au Brésil), propose ici un parcours de formation qui exploite pleinement sa dimension internationale.

Les étudiants du Parcours Ouvert sont invités à passer jusqu'à deux années à l'étranger, sur l'un des campus du groupe (et a minima un an lors du cycle fondamental). Pour les y préparer, les cours sont délivrés en deux langues et s'appuient sur des pédagogies novatrices, très impliquantes pour les étudiants : classes inversées, blended learning, visio-conférences…

Les PBL – Problem Based Learning – occupent également une place prépondérante, de manière à accompagner les élèves dans la construction active de leurs savoirs.

Aussi nommé apprentissage par la résolution de situations-problèmes, le PBL se substitue à l'exposé de l'enseignant, en donnant la préférence à une démarche inductive qui conduit à la construction active de ses savoirs par l'apprenant lui-même. Se distinguant ainsi nettement de la méthode des cas, la PBL optimise les processus de motivation et de mémorisation.

Cette approche spécifique de la pédagogie permet à l'Institut de recruter des élèves avec des profils variés, issus de différents bacs, en s'attachant davantage à un état d'esprit qu'à des prérequis purement scientifiques et techniques : le Parcours Ouvert s'adresse ainsi à des lycéens créatifs, volontaires, entrepreneurs de leur vie, avec un vrai goût pour l'international et une réelle appétence pour les sciences de l'ingénieur.

La formation prévoit, en année préparatoire, des modules de renforcement à la carte , selon le profil de chaque étudiant, permettant ainsi d'assurer un même niveau d'acquis toutes disciplines confondues. L'ensemble des cours est, par ailleurs, soutenu chaque année par des projets structurants, tels l'analyse d'un drone, la réalisation d'un bateau autonome en énergie, ou la conception d'un habitat low-tech.

Le cycle fondamental du Parcours Ouvert se déroule sur quatre ans (1+3) et offre ensuite deux options aux étudiants : rejoindre le cycle professionnalisant de la formation Icam intégré, ou les deux dernières années en alternance de la formation Icam apprentissage.

S'il se distingue dans son approche, ce nouveau parcours reste cependant pleinement en phase avec ce qui caractérise les formations de l'école : une approche humaniste forte (expériences bénévoles et/ou humanitaires, apprentissage du vivre ensemble sur les campus), et un lien soutenu avec le monde professionnel, par les nombreux stages qui le jalonnent.

Le Parcours Ouvert sera dispensé sur les campus de Lille, Paris-Sénart, Nantes et Toulouse , ainsi qu'à Douala (Cameroun) et Chennai (Inde), sous réserve de l'autorisation d'ouverture donnée par la CTI. Admission sur dossier et entretiens, dossier à remplir sur icam.fr. Clôture des inscriptions 30 mars 2018, date limite de renvoi du dossier le 13 avril 2018.