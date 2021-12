L'IA primée par le Startup Tour

Près de 500 entrepreneurs et investisseurs ont assisté à la finale du Startup Tour 2017, qui a eu lieu le 18 septembre dernier à New York, et a mis à l'honneur l'intelligence artificielle (IA).

© DR - Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, a remis le Premier prix du Startup Tour au fondateur d'AVA.