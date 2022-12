L’hôpital Forcilles s’associe à Exolis et Doctolib

La crise sanitaire aura permis à la e-santé de se développer à grande vitesse pour répondre aux enjeux soulevés par cette pandémie. Le recours massif à la télémédecine avec notamment la téléconsultation, les outils de tracing (TousAntiCovid) ou encore la connaissance en temps réel de l'évolution de la crise ont été les preuves de cette accélération.

La Fondation Cognacq-Jay a, elle aussi, pris le virage du numérique. Ses quatre établissements hospitaliers parisiens (dont celui de Forcilles, à Férolles-Attilly) se sont ainsi engagés dans le suivi connecté de leurs patients en faisant appel à la société Exolis avec le soutien de l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.

Avec l'outil “Engage” d'Exolis, une télésurveillance médicale est désormais possible. Installée sur le smartphone ou l’ordinateur du patient, cette application permet de conserver un lien privilégié avec lui durant tout son parcours de soins et de sécuriser son retour à domicile. L'établissement peut ainsi suivre à distance son patient ou encore anticiper des situations cliniques critiques. C’est donc le cas à l'hôpital Forcilles, dont l’objectif est d’assurer la continuité de la prise en charge au domicile en transmettant les bons gestes aux aidants ou aux soignants. Grâce notamment à l'échange sécurisé de photos et de vidéos, la transmission ville-hôpital ne connaîtra pas de rupture dans la continuité des soins.

Dix-neuf spécialités médicales accessibles

Cette communication numérique fonctionnera dans les deux sens, puisque les aidants et soignants pourront aussi transmettre des photos et des vidéos pour alerter l'hôpital avant que l'état du patient ne se dégrade. Fini donc les vidéos génériques glanées sur YouTube.

C’est en septembre dernier que la Fondation Cognac-Jay a commencé à déployer les services de Doctolib au sein de l’hôpital Forcilles. À terme, l'objectif est de doter 80 agendas de l'hôpital des solutions de gestion des rendez-vous de Doctolib, dont 35 seront réservables en ligne par les patients. Au total, 19 spécialités médicales (dont la médecine générale, la gastro-entérologie, la pneumologie et la dermatologie).

« Ce partenariat avec Doctolib s'inscrit dans notre volonté d'être toujours au plus près des patients et simplifier l'accès à nos services. Il nous permet aussi de dégager un gain temps important en faveur d'un meilleur suivi des patients », se réjouit Sandrine Marlière, directrice de l’hôpital Forcilles.