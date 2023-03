L’hôpital de Nemours poursuit sa mue

Le centre hospitalier sud Seine-et-Marne (CHS 77), composé des établissements de santé de Fontainebleau, Nemours et Montereau, va franchir une nouvelle étape dans sa recherche de modernisation. Après celui de Fontainebleau, c’est l’hôpital de Nemours qui est l’objet d’un toilettage complet. Après les urgences et l’unité de surveillance continue l’année dernière, un autre chantier va bientôt s’ouvrir, celui du bâtiment de santé mentale. Construit il y a une quarantaine d’années, il est devenu vétuste et a un besoin urgent de rénovation.

Cette unité psychiatrique de Nemours, qui accueille aussi bien des adultes que des enfants, possède 38 lits d’hospitalisationtemps plein (unité ouverte de 20 lits et unité fermée de 18 lits), ainsi qu’un hôpital de jour (HDJ) d’une capacité de 15 places et réservé à la psychiatrie infanto-juvénile. Cette unité concerne 230 000 habitants répartis sur 109 communes, couvrant tous les troubles mentaux et tous les publics, avec des impératifs forts. En 2022, 405 patients y ont reçu des soins. Devant une demande en forte hausse constante, la restructuration de l’unité de santé mentale est donc devenue une priorité avec notamment la volonté de l’ouvrir à l’extérieur pour un meilleur bien-être de ses patients.

Un chantier évalué à 10 millions d’euros

A l’issue des travaux en 2025, le rez-de-chaussée du bâtiment accueillera l’unité d’hospitalisation avec un aménagement extérieursécurisé. Au premier étage, on retrouvera les espaces d’activités, les audiences juridiques et l’espace de réhabilitation psychosociale, tandis que le deuxième étage accueillera les consultations post-hospitalisation, l’administration, le centre médico-psychologique (CMP) et le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP). Enfin, une construction neuve est prévue au nord du site. Ce nouveau bâtiment abritera la pédopsychiatrie et s’étendra sur une surface de 400 m2.

Au total, le coût de ce chantier, qui va s’étaler de 2023 à 2025, est estimé à 10 millions d’euros. Les travaux ne devraient pas perturber les différentes activités de cette unité psychiatrique. L’ambition des responsables du centre hospitalier sud Seine-et-Marne est de se doter, à moyen terme, d’un véritable pôle de santé mentale à Nemours, ouvert sur la ville et au service des patients.