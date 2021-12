L'Hôpital de Melun lance un appel aux dons

“Alors que l'épidémie de coronavirus évolue de jour en jour dans le monde, les appels aux dons se font de plus en plus nombreux. L'Hôpital de Melun lance le sien”. Les seine-et-marnais sont invités à témoigner de leur soutien et de leur solidarité aux soignants “sur le front”.

Toutes les propositions (nourritures, matériel, etc.) sont les bienvenues à l'adresse solidaritehopital@ghsif.fr.

L'entreprise Guinot-Mary Cohr de Dammarie-lès-Lys a par exemple fait des dons à plusieurs hôpitaux du département : plus de 10 000 gants, 2 000 charlottes et 300 surblouses à l'hôpital de Melun, 15 000 gants à l'hôpital de Meaux et 20 000 gants l'hôpital de Fontainebleau.

Pour rappel, Il existe également une plateforme soutenue par le ministère de l'Economie et des Finances, StopCOVID19. Elle permet notamment la mise en relation des fabricants et clients de gel hydro-alcoolique.