L'hôpital de Jossigny et le SDIS 77 “main dans la main”

Le lieutenant-colonel Francis Comas précise : “nous avons créé un circuit dédié aux ambulances, que ce soit les ambulances du SDIS ou les ambulances privées, y compris les personnes qui se présentent à pied à l'hôpital. Celles-ci sont prises en charges avec le système d'enregistrement de l'hôpital de Jossigny pour être ensuite triées dès l'entrée”.

Plus de 300 personnes ont déjà été reçues à l'hôpital de Jossigny pour des cas de Covid-19. La force de ce dispositif ? La possibilité d'accélérer la prise en charge des patients testés positifs au nouveau coronavirus. L'attente moyenne est ainsi passée de 30 à 10 minutes grâce à cette collaboration.

Une tente administrative, une tente d'attente, une tente d'examen (avec un médecin et un pompier) et une tente pour les patients mis sous oxygène ont été mises en place. Au total, le SDIS 77 a déployé dix personnels, un officier, deux sous-officiers et deux secouristes, afin d'aider au triage et accompagner les deux médecins qui s'occupent en amont de l'entrée dans l'hôpital du triage et du traitement des personnes infectées par le virus.