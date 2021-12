L'Histoire en costumes : Vive la mariée

Troisième volet du cycle d'exposition « l'Histoire en costumes », cette exposition, élaborée en partenariat avec La Dame d'Atours et le musée de la Maison de la mariée, porte cette fois-ci le regard du visiteur sur l'évolution de cette pièce emblématique à partir du XVIIe siècle. Il pourra notamment y découvrir des robes argentées du XVIIe, des robes bleues du XVIIe ou encore des corbeilles de mariage offertes par le fiancé pour agrémenter la tenue (éventail, châle en cachemire, gants…).

Symbole d'un grand jour, la robe de mariée occupe une place à part dans la garde-robe féminine. Pendant longtemps, elle a représenté un moment crucial dans la vie d'une femme, celui de la création de son nouveau foyer et de son changement de statut social.

Choisie avec soin, souvent conservée, puis léguée, cette robe est l'élément le plus visible d'une série de pratiques sociales dont le but a longuement été l'alliance de deux familles, sinon de deux individus. Autrefois, la cérémonie du mariage était le point d'orgue d'un enchaînement d'étapes convenues : présentation, fiançailles, signature du contrat, don de la corbeille de mariage, constitution de la dot et préparation du trousseau.

Le XIXe siècle a codifié diverses pratiques anciennes et a particulièrement marqué l'institution du mariage, en distinguant le mariage civil du religieux, ou encore en établissant le rituel et les symboles, comme la couleur et la parure de la mariée.

Cette exposition réunit une quarantaine de robes authentiques et reconstituées, accompagnées des précieux et énigmatiques globes de mariées, véritables petites vitrines racontant chacune les projets et l'histoire d'une famille.