L'Histoire en costumes à Champs-sur-Marne

L'exposition accueille une trentaine de costumes du XVIIIe siècle reconstitués d'après des documents d'époque et permet de découvrir les intérieurs de la demeure aristocratique de Champs-sur-Marne dans lesquels se côtoient les membres d'une famille noble et leurs serviteurs. Elle évoque les divers moments de la journée et convie le visiteur à redécouvrir ces garde-robes raffinées du Siècle des Lumières dans un cadre exceptionnel.

Les collections et les créations de Nathalie Harran, historienne de l'art et directrice de La Dame d'Atours, ont été reconstituées d'après des documents d'époque et sont présentées dans différentes pièces du château. Au fil des pièces, les mannequins ressuscitent les modes et les époques à différents moments de la journée pour mettre en valeur la diversité des tissus, motifs et autres accessoires de cet art parfois fantasque.

L'élégance au XVIIIe siècle constitue le premier volet de « l'Histoire en costumes » : un cycle d'expositions au château de Champs-sur-Marne autour du vêtement qui aura lieu durant 4 ans, jusqu'en 2019, et qui revisitera tour à tour le XIXe siècle, les robes de mariées et les tenues portées au jardin.