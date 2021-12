L’extension du télécentre de Coulommiers inaugurée

Les télécentres sont une solution idéale pour les entrepreneurs qui recherchent un bureau pour travailler et recevoir leurs clients, mais ils sont également destinés aux salariés, qui peuvent ainsi réduire leurs déplacements entre le domicile et le travail. Le développement de ces structures constitue l’une des priorités de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. L’extension du télécentre de Coulommiers fait ainsi partie de cette stratégie. Elle a été inaugurée en présence, notamment, d’Ugo Pezzetta, président de la Communauté d’agglomération, de Bernard Jacotin, vice-président en charge du développement économique, de Laurence Picard maire de Coulommiers et d’Anne Gbiorczyk, vice-présidente du Département.

Ce télécentre, ouvert en 2017, est complété par celui de La Ferté-sous-Jouarre et bientôt par celui de Crécy-la-Chapelle. Avec cette extension, le télécentre de Coulommiers dispose désormais d’une salle de réunion plus grande et d’un espace de convivialité plus accueillant. L’investissement, qui s’élève à 465 500 euros HT, a été financé par le Département, la Région Île-de-France et l’Etat à hauteur de 42 %.