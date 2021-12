L’exposition sur Georges Bruyer se termine le 3 janvier

Outre ses descriptions du quotidien et ses représentations de paysages détruits ou dévastés lors de la Grande Guerre, Georges Bruyer rend compte en couleur et développe une iconographie propre autour du thème de la nuit, qui devient un thème récurrent dans son travail. Cette exposition a pu être organisée grâce au don par la famille de Bruyer au musée de l’ensemble de ses œuvres de guerre (plus de 400 dessins crayonnés sur le vif, aquarelles et gravures sur bois ou sur cuivre).

