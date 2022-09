L’exposition “Rosa Bonheur intime“ à Thomery jusqu’au 29 janvier 2023

C’est un voyage dans l’intimité de l’artiste et de son travail de photographe qui est proposé aux visiteurs à travers cette exposition. Celle-ci va se dérouler au château de By, à Thomery, jusqu’au 29 janvier prochain. Les photographies de Rosa Bonheur sont bouleversantes dans ce qu’elles révèlent de son intimité. Dans chacune d’elles, on y décèle des objets, des peintures, des bibelots, des vêtements et évidemment des animaux toujours présents dans la maison de l’artiste bordelaise 123 ans après sa disparition.

Ce dialogue entre l’objet exposé, la photographie et le public émeut par son authenticité et le vertige qu’il provoque. Les époques fusionnent pour laisser place à un face-à-face des plus émouvants.