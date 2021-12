L'exposition “Rois du monde” prend ses quartiers à Fontainebleau

La collection Al Thani, du nom de la famille régnante qatarie, est considérée comme un équivalent de la collection des Médicis au XVIe siècle.

Réunissant des sculptures antiques, des objets d'art, des pièces d'orfèvrerie, des monnaies, des miniatures, des armes et des bijoux, l'exposition se propose d'explorer l'image du roi et celle de la fonction royale à travers les âges et les civilisations, depuis la royauté sumérienne (vers 2000 av. J.C.) jusqu'aux monarchies européennes du XIXe siècle, en passant par l'Egypte pharaonique, le Proche-Orient antique, les sultans Ottomans ou encore les empereurs Moghols.

Proposant une relecture d'objets chargés d'histoire et de signification, l'exposition tente de montrer comment le pouvoir royal est mis en scène et affirmé à travers la représentation de la personne du souverain et la mise en valeur de ses emblèmes.

Qu'il s'agisse de l'Orient ou de l'Occident, la représentation héroïque du roi en guerrier ou en chasseur donne naissance à un vaste répertoire d'images, comme son lien avec le sacré.

Infos Pratiques

Ouvert toute la semaine de 9h30 à 18h, sauf les mardis. Dernier accès 16h45. Exposition accessible avec le droit d'entrée du château : 12/10 euros.