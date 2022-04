L’exposition “Mémoire de sable” au musée de Préhistoire

Inaugurée le 9 avril, l’exposition “Mémoire de sable. Archéologie et carrières en Île-de-France“ se tient jusqu’au 31 décembre au musée de Préhistoire d’Île-de-France, à Nemours. Cette exposition est organisée en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction d’Île-de-France (UNICEM). Elle évoque toutes les grandes périodes, allant du Paléolithique à nos jours.

À partir des années 1960, la multiplication des carrières d’extraction de sables et de granulats a entraîné une explosion des découvertes archéologiques. Le musée de Préhistoire d’Île-de-France a largement bénéficié des apports de cette industrie, notamment dans le secteur de la Bassée et du confluent Seine-Yonne, dont les fouilles préventives ont grandement nourri son parcours permanent. L’archéologie en carrière a permis, grâce à la prospection et l’ouverture de très grandes surfaces, de changer d’échelle d’observation permettant de connaître, surtout pour les périodes très anciennes, les sites d’habitat, les nécropoles ou les sanctuaires.

La première partie de l’exposition évoque l’origine et le développement de l’archéologie en carrière en Île-de-France, via des maquettes réalistes accompagnées d’une application numérique. La seconde partie présente une sélection de découvertes archéologiques de toutes périodes. Le visiteur est ainsi invité à remonter le temps. La scénographie originale d’Yves Morel et les dessins de Céline Piret agrémentent ce parcours. Enfin, des jeux pour enfants sont installés dans la salle du parcours permanent et un livret-jeunesse est distribué gratuitement.