L’exposition Mallarmé prolongée jusqu’au 28 août

Organisée par le Département de Seine-et-Marne à l’occasion du 30e anniversaire du musée Stéphane Mallarmé, l’exposition “Mallarmépour petits et grands“ permet de redécouvrir le grand poète français dans la maison de Vulaines-sur-Seine où il a vécu. Elle invite également les visiteurs à faire véritablement connaissance avec ce poète réputé “hermétique“ et “maudit“, à la personnalité et à la vie bien moins obscures qu’on l’imagine. Complétant la reconstitution de son appartement, l’exposition évoque sa famille, ses loisirs, les fameux “mardis“, son œuvre poétique, mais aussi ses amitiés avec les plus grandes personnalités de l’époque (Verlaine, Manet, Morisot, Renoir, Degas, Monet, Whistler, Gauguin…). Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis et tant d’autres, Mallarmé a joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de la fin du 19e siècle et a influencé des générations d’écrivains et d’artistes.

Musée départemental Stéphane Mallarmé : 4, quai Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine.

Renseignements : www.musee-mallarme.fr.

Tél. : 01 64 23 73 27. Tarif : 5 euros (gratuit pour les enfants).