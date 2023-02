L’exposition “Agriculture, élevage : l'Antiquité en héritage” au musée départemental

Le musée départemental de la Seine-et-Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin, s’est associé, pour la première fois, au service départemental d’archéologie pour réaliser une exposition valorisant le patrimoine archéologique rural francilien.

Le public pourra découvrir les activités agropastorales au fil des saisons grâce aux découvertes de l'archéologie, mais aussi voyager à travers le temps pour partager le quotidien des agriculteurs et éleveurs gallo-romains d'Île-de-France. Au programme : exposition d'outils provenant de fermes gauloises et gallo-romaines situées en Île-de-France et d'outils de la collection du musée de la Seine-et-Marne, présentation de la cave de Contrexéville en Lorraine, reconstitutions et découverte du laboratoire des sciences environnementales avec des ateliers de carpologie (étude des graines et des fruits) et d'archéozoologie (étude de restes d’animaux).

Partenariat avec le musée Bossuet de Meaux

L'exposition a été spécialement conçue pour les plus jeunes. On y trouve de nombreuses illustrations et des vidéos pédagogiques d’Astrid Amadieu et de Claire Lacroix (Past & Curious), des courts films d’animation de l’INRAP permettant de comprendre les métiers de l’archéologie, ainsi que des dispositifs de médiation conçus par l’équipe du musée et ArkéoFabrik. L’exposition et l’atelier du musée permettront aux plus jeunes de manipuler et de jouer à des jeux antiques comme les osselets, la marelle, la mosaïque ou encore le Loculus d’Archimède.

Le musée de la Seine-et-Marne a également prévu plusieurs événements : conférences, visites guidées, spectacles et démonstrations d’artisanat. Pour les journées européennes de l’archéologie, qui auront lieu en juin prochain, un campement gaulois sera reconstitué dans le jardin pédagogique. Le musée a également travaillé avec une conteuse qui fera découvrir les “Métamorphoses d’Ovide“, œuvre majeure de l’Antiquité.

Par ailleurs, le musée départemental de la Seine-et-Marne s’associe avec le musée Bossuet de Meaux pour proposer au grand public une expérience de visite complète. Il sera ainsi possible de découvrir la vie urbaine à l’époque gallo-romaine au musée Bossuet grâce à un livret-jeux spécialement conçu pour découvrir les collections archéologiques du musée.

Renseignements : www.seine-et-marne.fr et www.musee-seine-et-marne.fr.