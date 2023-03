“L’exercice du Super Héros“ dimanche 19 mars à Melun

Et vous, à 40 ans, êtes-vous devenu l'adulte que vous rêviez d'être à 17 ans ? Tentez de le découvrir avec “l'Exercice du Super-Héros“, un spectacle intergénérationnel (à partir de 14 ans) qui aura lieu le 19 mars (16 heures) à l’Escale, à Melun.

Des questions indéniablement générationnelles à ces deux moments clés de la vie auxquelles le comédien Sébastien Nivault et le danseur Martin Grandperret tentent de répondre. La quarantaine tous les deux, ils ont cumulé, entre deux tournées, des milliers d’heures d’ateliers artistiques avec des jeunes dans les établissements scolaires. D’échanges en confidences, de rencontres fortuites en complicités, ils ont fabriqué un rapport singulier avec ces adolescents.

Quatre autres représentations

Marqués souvent, bouleversés parfois, les protagonistes ont transposé ces expériences en fiction. La mise en scène d’Emmanuel Vérité plonge les spectateurs dans l’un de ces ateliers. Tour à tour élève ou prof, les deux artistes citent Musset, dansent sur Elvis Presley, s’entraînent à la boxe et parlent d’eux avec dérision et tendresse. C’est frais et joyeux comme nos souvenirs de lycée. Un jeu de miroir où les époques s’entrechoquent pour mieux nous rappeler que, quel que soit son âge, un héros sommeille en chacun de nous.

Après Melun, quatre autres représentations de ce spectacle auront lieu le mardi 21 mars (20 h 30) au Théâtre-Sénart de Lieusaint, le jeudi 23 mars (19 h 30) à l’espace multiculturel de Moisenay et le vendredi 24 mars (20 h 30) au foyer rural de Chaumes-en-Brie.

Tarifs : de 11 à 21 euros. Informations et réservations : 01 60 34 53 60 et 01 64 19 41 09.