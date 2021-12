L'Etat de l'environnement industriel en Île-de-France

Avec près de 12 millions d'habitants et forte de 12 000 installations classées pour la protection de l'environnement, l'Ile-de-France doit conjuguer les risques industriels avec un haut niveau de protection des populations et de l'environnement. C'est pourquoi la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) publie une brochure pédagogique sur le sujet.