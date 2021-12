L'Etat de l'emploi en Seine-et-Marne au 1er trimestre 2018

Au niveau de la répartition, on trouve entre 3 000 et 4 000 projets de recrutement dans l'ensemble des secteurs de la Seine-et-Marne, hormis Marne-la-Vallée qui comptabilise, à elle seule, 11 660 projets de recrutement (étude partielle).

Les projets de recrutement sont les plus nombreux dans le métier des aides et apprentis de cuisines, employés polyvalents de la restauration (1570), les employés de libre-service (1 417), les ouvriers non qualifiés dans l'emballage et manutentionnaires (1386), les agents d'entretien de locaux (1091), les aides à domicile et aides ménagères (926), les employés de maisons et personnels de ménage (908), les aides-soignants (872) ou encore les serveurs de café et restaurant (698).

Un taux de chômage de 7,1 %

Au premier trimestre 2018, en Seine-et-Marne, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 66 340. Ce nombre augmente de 0,1 % sur un trimestre (soit +90 personnes) et de 0,3 % sur un an. En Île-de-France, ce nombre est stable sur un trimestre (+0,8 % sur un an). En Seine-et-Marne, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), s'établit en moyenne à 101 410 au premier trimestre 2018. Ce nombre augmente de 0,4 % sur un trimestre (soit +450 personnes) et de 2,7 % sur un an. En Île-de-France, ce nombre augmente de 0,2 % sur un trimestre (+2,6 % sur un an).