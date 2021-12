L'État amplifie l'accompagnement des entreprises

« Les services de l'État restent pleinement mobilisés à vos côtés, ma priorité est de préserver le tissu économique seine-et-marnais et de jeter les bases d'une prochaine reprise progressive de l'activité dans le respect de la sécurité de tous » a déclaré le préfet.

Il a réaffirmé l'engagement de l'État aux côtés des entreprises et de leurs salariés. Dès le début de la crise, les Pouvoirs publics ont rapidement mis en place :

- un accès renforcé et facilité su chômage partiel ;

- un fonds de solidarité pour soutenir les très petites entreprises ;

- des prêts garantis par l'État ;

- un report du paiement des impôts, des factures d'énergie, d'eau et des loyers.



Le Préfet « soutient toutes les actions permettant la poursuite de l'activité économique ». La vente à emporter et les livraisons à domicile sont notamment « fortement encouragées ». Les services de l'État et les professionnels travaillent également sur « une reprise progressive des chantiers des bâtiments et des travaux publics ».