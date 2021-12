L'Espé inaugurée sur le Campus de Sénart

Alors que le site basé rue de Belle Ombre à Melun avait fermé en 2015, et après un déménagement dans des bureaux provisoires, l'Espé de l'académie de Créteil a finalement emménagé dans ses locaux définitifs sur le Campus de Sénart à la rentrée 2017. Avec le soutien de la direction et des personnels de l'IUT Sénart-Fontainebleau, l'appui de la direction du patrimoine de l'Upec (Université Paris-Est Créteil) et la collaboration des personnels d'autres composantes sur le campus ayant accepté de se déplacer, l'Espé est désormais installée dans des locaux dédiés au sein du bâtiment F1.

Lors de la traditionnelle visite consécutive à l'inauguration, les élus locaux ont pu découvrir les équipements, espaces et conditions de vie étudiante proposés aux futurs enseignants en formation à l'Espé de l'académie de Créteil.

Une vie universitaire de qualité

Repensés pour répondre aux besoins des usagers, ces quartiers nouvellement réaménagés se composent de 17 salles (13 salles préférentiellement affectées à l'Espé et quatre salles mutualisées), et accueillent notamment une salle de convivialité utilisée par les 45 personnels enseignants et 10 personnels administratifs Espé rattachés à Sénart, mais aussi des salles de travaux dirigés, des salles spécifiques réservées aux enseignements d'arts plastiques, de sciences ou de musique, une salle de cours équipée de tablettes tactiles, ou encore une salle de travail collaboratif, offrant ainsi aux 470 étudiants et fonctionnaires-stagiaires du site Espé de Sénart une vie universitaire de qualité.

Présente sur le département de Seine-et-Marne depuis 1988 grâce à l'implantation de l'IUT Sénart-Fontainebleau, l'université Paris-Est Créteil (Upec) continue ainsi de s'étendre dans le Sud Seine-et-Marne, permettant de toujours plus couvrir les besoins de formation et de recherche.

Les moyens étant mutualisés, le site est actuellement occupé par plusieurs composantes de l'Upec (IUT Sénart-Fontainebleau, faculté de lettres, langues et sciences humaines, faculté de sciences de l'éducation, sciences sociales et Staps), proposant une offre de formation diversifiée pour les Seine-et-Marnais.

Le campus de Sénart a tout pour plaire : cinq amphithéâtres, un restaurant universitaire du Crous, une maison des étudiants ou encore une bibliothèque universitaire neuve dont le riche fond documentaire est en partie constitué par les ouvrages de l'ancienne bibliothèque du site Espé de Melun.