L’espace naturel du Moulin des Marais revit

En finalisant une partie de l’accès à l’espace naturel régional du Moulin des Marais, c’est un ambitieux projet de valorisation patrimoniale et d’accueil du public que l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France vient de mener.

Reconnu pour la richesse de ses milieux et de ses tourbières alcalines, rares en Île-de-France, ce site de 256 hectares (situé sur la route de Claye, dans le quartier des Acacias) possède, en effet, un potentiel biologique important. Il représente notamment l’ultime vestige du plus vaste marécage de la région parisienne au XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, le canal de l’Ourcq, qui le traversait, en a profondément modifié le fonctionnement.

L’aménagement de l’accès nord du bois du Moulin des Marais était un engagement fort de la municipalité de Mitry-Mory qui souhaitait apporter de la nature dans la ville. Ce projet avait pour objectif de développer l’accessibilité de l’espace naturel, en renforçant notamment son lien avec la ville, et de remettre en valeur les différents milieux humides qu’il abrite.

« Le bois du Moulin des Marais caractérise bien la nature en ville. Il recèle la biodiversité et offre un parcours de promenade et de détente inséré dans la ville », souligne Farid Djabali, maire adjoint de Mitry-Mory, en charge des espaces extérieurs, des parcs et des forêts. Ce bois, riche en charmes, frênes, aulnes, érables, peupliers et aubépines, abrite également de nombreuses espèces végétales et animales. Il est notamment constitué de différentes parcelles : les Abîmes, la Fontaine Bonne-eau et l’étang de la Fontaine Gravier. L’aménagement de cette dernière parcelle, fin 2020 par l’AEV, avait déjà permis de rendre l’espace plus accessible au public et de préserver sa biodiversité, mais aussi son fameux puits artésien.

Une visite, suivie d’une inauguration de cet aménagement, s’est déroulée le 17 septembre en présence, notamment, d’Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, de Pascal Doll, président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et de Charlotte Blandiot-Faride, maire (PC) de Mitry-Mory. Cette réception officielle s’est achevée par une balade nocturne sur le thème des contes et légendes du Moulin des Marais. Tout un programme…