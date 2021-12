L'espace de télétravail « Seine-Port Valley » est ouvert

Cette nouvelle offre de location de bureaux s'adresse aux entreprises, dans le cadre de leur politique de développement du télétravail, aux jeunes entrepreneurs et plus généralement aux personnes souhaitant travailler dans le calme ou éviter la contrainte des transports. Huit postes de télétravail ont été installés dans une maison rénovée datant du XVIIIe siècle. Espacés et modulables, ils sont équipés d'un écran 27 pouces, de ports USB et d'un fauteuil ergonomique. La connexion internet haut débit est assurée par la fibre optique et le wifi. Pour leurs réunions, les locataires disposent d'un espace de convivialité doté d'un écran de 110 cm et d'un équipement pour les repas avec, en prime, le petit déjeuner offert tous les mardis. Enfin, en matière sanitaire, les locaux sont aérés et désinfectés chaque soir et des box individuels (séparés par des cloisons de deux mètres) sont disponibles.

Renseignements : sp-workingplace.monsite-orange.fr et seineport.valley@free.fr. Tél. : 06 71 13 95 46.