L'époustouflante prog' du Ferté Jazz 2018 !

Le cadre bucolique des bords de Marne pourrait bien encore cette année battre son record d'affluence. L'an passé 9 000 festivaliers s'étaient pressés à la Ferté-sous-Jouarre. Mais la riche programmation 2018 va faire saliver bien du monde. Des scènes payantes, d'autres en entrée libre, une brocante musicale, un marché campagnard, des balades fluviales… on se s'ennuiera pas durant ces quatre jours qui mettront à l'honneur la musique jazz et le patrimoine de l'agglomération Coulommiers Pays de Brie.

Quand le jazz est là...



Un démarrage en trombe attend les festivaliers dès la soirée d'ouverture le 28 juin avec “l'homme à la voix d'or”, Asaf Avidan, en solo sur scène. Hugh Coltman et Charlie Winston feront quant à eux frissonner le chapiteau de la grande scène le 29 de leurs voix suaves et intenses.

Le 30 juin, la scène de La Marne en entrée libre fera place à la nouvelle génération du blues : Marion Rampal et sa “langue des cœurs coulés” succèdera à Marquise Knox qui interprètera ses propres compositions et quelques reprises du grand Muddy Waters. En soirée, Daniel Zimmermann et Keziah Jones ouvriront grand l'éventail de la musique jazz. Le 1er juillet, Selah Sue, en acoustique, proposera des versions plus intimes de ses chansons.

Du jazz et du terroir



Pour faire plaisir à toute la famille, le Festival nous emmène sur des sentiers de traverse : un concert de jazz qui rythme une visite de verger et son pressage de pommes, un peu de swing pour découvrir les cryptes de Jouarre, mais aussi des balades fluviales ou des dégustations de champagne sont au programme. Et pour vivre à 100 % l'aventure, le festival s'est associé à un camping pour proposer des tarifs abordables aux festivaliers. Saupoudrez le tout d'une brocante musicale, d'un marché du terroir, d'expos, et vous voilà au cœur de quatre jours de bonheur. Le Ferté Jazz Festival, organisé par l'association Jazz en Pays Fertois a souhaité « promouvoir et défendre une programmation à la fois prestigieuse et populaire ». Un pari réussi. Alors maintenant, place au Jazz !