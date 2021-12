L’EPIDE de Montry élargit son offre

Aujourd’hui, l’EPIDE se fixe une mission à fort enjeu social : l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en sortie de crise sanitaire. Contribuant activement au dispositif “#1jeune1solution“, l’établissement de Montry favorise ainsi l’accès à l’emploi ou à la formation des jeunes les plus en difficulté. Pour apporter une solution à ce public impacté par la crise sanitaire, l’EPIDE accueille désormais les jeunes titulaires d’un baccalauréat qui n’ont ni de formation, de stage, d’emploi et qui peinent à trouver leur voie. En lien avec ses partenaires, l’internat ouvre également ses portes aux mineurs de 17 ans pour leur offrir un accompagnement individualisé.

Pour cela, l’EPIDE de Montry assurera des permanences à la Maison des services de Val d’Europe (27, place d’Ariane, Chessy) les mercredis 3 novembre et 1er décembre (9 heures – 12 heures).

EPIDE : 50, avenue du 27 août 1944, Montry. Renseignements : 01 60 42 17 43, 06 85 28 04 31 et renaud.masson@epide.fr