L'EPA Sénart se renforce pour mener sa stratégie de développement

L'aménageur indique que ces deux recrutements s'inscrivent dans la logique du plan quinquennal « adopté en lien avec le projet de territoire de l'agglomération Grand Paris Sud pour un développement périurbain durable. Ce plan prévoit la mise en vente 200 hectares pour accueillir des activités économiques, représentant plus de 6 000 emplois, et réaliser 650 nouveaux logements chaque année.

Pour Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, « ces deux recrutements concrétisent la profonde recomposition de l'équipe de direction de l'établissement, ainsi qu'une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie de l'EPA Sénart. Nous œuvrons en faveur d'un développement équilibré du territoire avec la volonté de faire cohabiter dynamisme économique et nouveaux programmes résidentiels ».

Alexandre Maïkovsky rejoint l'EPA Sénart en tant que directeur des opérations, après avoir exercé des missions similaires à la Société d'économie mixte SEMIP (Seine-Saint-Denis), puis à l'EPA Plaine-de-France (Seine-Saint-Denis et Val d'Oise) et enfin au sein de Grand Paris Aménagement. Cet architecte-urbaniste se verra confier le pilotage opérationnel des projets actuellement conduits par l'EPA Sénart, soit quelque 30 opérations.

Jérôme Forneris, directeur du développement économique

Jérôme Forneris rejoint l'EPA en qualité de directeur du développement économique. Ancien responsable régional pour l'Union européenne en Serbie et au Monténégro (ministère du Commerce et de l'Industrie & Agence de Privatisation), puis directeur conseil en développement chez Sofred Consultants, et enfin directeur du développement d'activité pour le Groupe Egis (groupe Caisse des dépôts), Jérôme Forneris est un spécialiste des stratégies de développement de l'activité et de l'attractivité économique des territoires et des grands comptes. Au sein de l'EPA, il aura en charge la concrétisation du volet économique du plan quinquennal de développement de l'établissement.