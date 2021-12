L'EPA Sénart lance une consultation inédite

Par cette procédure, l'établissement entend recruter des concepteurs pour coordonner des projets d'aménagements sur l'ensemble de son territoire, mais aussi sur plusieurs secteurs limitrophes présentant de forts enjeux de développement.

L'EPA Sénart réalisait jusqu'ici la conception de la majorité de ses projets urbains en régie : seule une minorité d'opérations était ouverte à des acteurs externes. L'évolution du contexte d'intervention de l'établissement public, et des enjeux de l'aménagement du territoire, appellent désormais l'EPA à recourir plus largement à l'externalisation de la conception urbaine et paysagère de ses opérations. « C'est la première fois que nous recherchons autant d'équipes pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi des communes hors du périmètre de l'OIN » précise Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart.

Cinq territoires et 23 projets urbains concernés

Par cet appel d'offre (composé de cinq lots), l'EPA Sénart entend retenir cins équipes d'urbanistes et de paysagistes, chacune appelée à intervenir sur un territoire délimité par la consultation : le secteur du Clos Saint-Louis, à Dammarie-lès-Lys ; le secteur de Villaroche sur les communes de Réau, Montereau-sur-le-Jard et Limoges-Fourches ; et trois autres secteurs situés des communes de l'OIN de Sénart (77 et 91).

Les attributaires assureront le suivi de 23 projets urbains portés par l'EPA Sénart, à l'étude ou en cours de réalisation sur ces 5 secteurs. La durée du contrat-cadre est de quatre ans.

Mobiliser toutes les expertises

Selon Aude Debreil, « L'ouverture de cette consultation illustre la culture de l'innovation qui définit l'EPA Sénart, comme notre volonté d'accroître encore la collégialité et la flexibilité de notre action d'aménageur. En faisant appel à des urbanistes coordonnateurs externes, nous souhaitons confronter les visions et additionner les compétences, tout en réaffirmant les grands principes qui caractérisent notre intervention : une expertise fine en matière de gestion de l'eau, de paysagement, de pré-verdissement, et de développement d'écoquartiers ».

Les candidatures, à déposer via le portail de marchés publics Maximilien, sont ouvertes jusqu'au 17 juin. La date-butoir de remise des offres est fixée au 12 août, pour des auditions (en présentiel, ou dématérialisées) entre fin août et début septembre 2020.