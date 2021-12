L'EPA Sénart et le Groupe Elcimaï au Simi

En pointe sur l'usine du futur, Elcimaï a développé, sur le parc d'activités du Bois des Saints-Pères, entre les communes de Cesson et de Savigny-le-Temple, son concept inédit d'Enveloppe industrielle durable (EID®).

Sur un foncier d'environ 5,3 ha, d'une surface de 22 000 m2 bâtie, le site a été imaginé par le groupe pour s'adapter aux besoins de la “néoindustrie”. Couplé à un “jumeau numérique”,

réalisé en mode BIM, l'EID® est conçu pour s'adapter aux usages de ses occupants successifs, par exemple passant d'une production aéronautique à l'élaboration de produits cosmétiques. L'usine permet ainsi d'accueillir une large variété de typologies de fabrication.

Comme le souligne Christophe Chauvet, directeur du développement d'Elcimaï, « Nous déconnectons le process de fabrication de la structure immobilière. Avec ce modèle, nous offrons aussi une vraie flexibilité sur l'équipement des sites, notamment en termes de fluides et d'énergie. Notre concept correspond à l'attente forte des industriels pour une production bas carbone. Grâce à notre partenariat avec l'EPA Sénart, qui nous permet de développer sur 8 mois ce projet-pilote, nous avons l'opportunité de démontrer que l'usine durable a vocation à devenir un standard ».

Selon Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, « En étroite coopération avec l'Agglomération Grand Paris Sud, et en ligne avec les quatre objectifs du SRDEII d'Ile-de-France, Sénart se positionne depuis longtemps comme un territoire pionnier en Ile-de-France en matière d'industrie du futur. »

L'usine durable, une innovation de rupture

Au-delà du département, l'usine durable d'Elcimaï constitue aujourd'hui une innovation de rupture saluée par l'Etat et la Région Ile-de-France. Rappelons qu'en juillet dernier, l'EID® a été retenue dans le cadre de l'appel à projets “Innov'Up Leader PIA”. Comme le souligne Jean-Pierre Fradin, président d'Elcimaï Ingénierie, « Pour nous, cette distinction constitue bien plus qu'une récompense. Elle couronne l'engagement de long terme du groupe pour une industrie du futur décarbonée et durable. »

