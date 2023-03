L’Envolée, un nouveau pôle artistique au Val Briard

Après plusieurs mois de travaux, l’heure est enfin venue pour l’Envolée de déployer ses ailes. Ce nouveau pôle artistique de laCommunauté de communes du Val Briard est situé dans le village des Chapelles Bourbon. Il est doté d’une capacité de 400 places assises (700 en configuration debout).

Cet espace unique et inventif de création artistique est à découvrir lors des journées portes ouvertes qui ont lieules samedi 11 et dimanche 12 mars (14 heures-19 heures). Des spectacles internationaux et des ateliers artistiques, voilà ce que va proposer l’Envolée avec ses 10 000 m2 dédiés à l’art et à la culture.

Un programme riche

Pour ces deux journées portes ouvertes, le programme s’annonce riche : exposition “La grande tornade des visages“ (durant deux ans, les Souffleurs commandos poétiques ont arpenté le territoire pour récolter les portraits des habitants), fresque monumentale de Licéa illustrant l’idée de l’Envolée, live painting par Bust the Drip, atelier pochoir par Ami Imaginaire, street artiste sur le thème des animaux, exposition “Street Art“ dans la salle “La Pépite”. L’association Art Murs sera également présente.

2, rue des vieilles chapelles, Les Chapelles Bourbon. Informations : 01 64 51 33 26 et lenvolée@valbriard.fr