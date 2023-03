L’Envolée prend son envol au Val Briard

L’Envolée, c’est à la fois un projet artistique et une aventure humaine. Tout a commencé en 2011 avec la rencontre entre Jean‑Jacques Barbaux (ancien président du Département décédé en 2018), Jean Abiteboul, vice‑président de la Communauté de communes du Val Briard en charge de la culture, et Christophe Thiry, metteur en scène et directeur de la compagnie l’Attrape Théâtre. Cette rencontre marque le début du développement culturel au sein de l’intercommunalité avec, en 2012, la création du Festi’Val Bri’Art où tous les arts (théâtre, danse, cirque…) et les artistes se côtoient. Suscitant l’engouement du public, ce festival va devenir le fer de lance de la compagnie de Christophe Thiry et du territoire.

Aujourd’hui, soutenu par le Département dans le cadre d’un contrat de développement territorial culturel, ce projet s’est enraciné pour donner naissance à un joli bébé : l’Envolée. La construction de ce pôle régional de création et d’éducation artistiques, situé au cœur d’un parc arboré de sept hectares et dans l’aile nord de la ferme des Chapelles, dans la commune des Chapelles-Bourbon, a été financé par le Département à hauteur de 919 384 euros (coût total : 5,8 millions d’euros).

“L’art en mouvement“

Salle de spectacle (400 places assises et 700 places debout), grande salle de répétition toutes disciplines artistiques (parquet spécial danse notamment), ateliers de construction (décors, accessoires, costumes) et d’artistes plasticiens (sculpture, peinture et art numérique), lieux d’exposition intérieurs et extérieurs (360 m2) : l’Envolée est un équipement complet et un pôle artistique générateur d’émotions « On travaille le mariage des arts vivants et visuels. Le croisement de ces deux mondes est notre marque de fabrique. L’Envolée, c’est l’art en mouvement, un lieu aussi inspiré qu’inspirant en prise directe avec la créativité où rien n’est figé. On expérimente, on s’interroge et on ressent. On cherche à transcender », explique Christophe Thiry, désormais directeur du site.

La grande salle de spectacle a été notamment conçue autour de cette idée. Cet écrin noir est un trait d’union entre l’artiste et le public. Quant à l’agora, elle plonge dans l’espace scénique pour être au plus près du créateur et se sentir projeté dans son univers.

Le nom de ce pôle a été choisi par les habitants du Val Briard parmi les trois propositions (la Cerisaie, la Pépite et donc l'Envolée) mises au vote par la Communauté de communes du Val Briard. En référence à l’envol du projet culturel de territoire, l’Envolée est un mouvement gracieux vers un futur plus artistique que jamais.