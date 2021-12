26 établissements participent à la semaine école-entreprise

Initier les lycéens et les collégiens à l'esprit d'entreprendre et les accompagner dans leur réflexion sur leur orientation professionnelle, tels sont les principaux objectifs de la semaine école-entreprise. L'Éducation nationale et le Medef 77 s'allient une nouvelle fois pour la 18e édition, autour d'un thème résolument local intitulé « mon territoire, emploi, métier, quels atouts ? ».

Au total, 36 actions (conférences, visites d'entreprises, témoignages de professionnels…) seront menées à destination de 26 collèges et lycées seine-et-marnais, dont 19 par l'Éducation nationale et 17 par le Medef Seine-et-Marne. « Il est important de partager notre expérience et de susciter des vocations dans notre pays », souligne le président du Medef Seine-et-Marne Jean-Marc Sereni.

Pour Gwenaëlle Coignard, conseillère départementale à la formation continue, l'orientation professionnelle doit démarrer le plus tôt possible et s'ouvrir au monde entrepreneurial. « De plus en plus de chefs d'entreprise et de collèges sont sensibilisés à cette initiative », précise-t-elle. Ainsi, s'agissant du Medef Seine-et-Marne, dix nouvelles entreprises ont rejoint le mouvement cette année.

Les organisateurs prévoient notamment des visites d'entreprises, issues de toute une variété de secteurs. Côté industrie, Franklin France ouvrira ses portes aux terminales bac pro melec du lycée Joliot Curie de Dammarie-lès-Lys, tandis que Fives Conveying accueillera des élèves du lycée professionnel Auguste Perdonnet de Thorigny-sur-Marne. Auchan Boissénart et le Carrefour de Collégien présenteront respectivement le secteur de la grande distribution à des élèves du lycée professionnel Antonin Carême de Savigny-le-Temple et à des collégiens du Vieux Chêne de Chessy.

« Avec quelque 60 métiers différents, nous avons la possibilité d'accueillir de nombreux stagiaires et d'intégrer les futures pépites que sont nos alternants », souligne Guillaume Decobert, responsable des ressources humaines chez Auchan Boissénart, qui précise que l'enseigne manquera bientôt de boucher, la filière n'attirant plus les jeunes. D'où l'importance de ces visites, qui permettent aussi de combattre les clichés liés au genre.

A contrario, certaines entreprises interviendront directement au sein des classes, comme BNP Parisbas et Adecco PME qui présenteront leur secteur d'activité au lycée Léonard de Vinci de Melun. De même, l'association Elles Bougent, qui valorise l'entreprenariat au féminin, et 100 000 Entrepreneurs, iront au contact des élèves de Seine-et-Marne.