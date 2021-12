Soirée annuelle IPE: l'entrepreneuriat est aussi un sport de combat

Vice-championne olympique en 2016, championne du monde en 2008, vice-championne d'Europe en 2011… La combativité, Sarah Ourahmoune l'a apprivoisée et a su en faire un allié tout au long de son parcours sportif. Comme cette boxeuse multi-récompensée, tout chef d'entreprise est amené à dompter ce goût du risque et de l'adversité.

Aussi, Stéphane Torrent d'AG2R La Mondiale animera à ses côtés l'édition 2017 de la soirée annuelle du réseau IPE (Instant pour entreprendre), qui se tiendra le 28 novembre sur le thème de « la combativité au service de l'entreprise ».

L'écrin du musée aéronautique et spatial Safran de Réau saura accueillir comme il se doit les quelque 400 entrepreneurs attendus lors de l'événement. Il leur sera ainsi réservé un temps de réflexion et d'échanges convivial, les dirigeants étant toujours plus sollicités au sein de leurs structures respectives. Plus largement, la question des « ressources infiniment vastes du mental », permettant de piloter et développer au mieux son entreprise, sera abordée tout au long de la soirée. En point d'orgue, le cocktail dînatoire permettra de poursuivre les échanges et d'entrer en contact avec les participants et les différents invités.

Un instant pour entreprendre



Créé en 2000 par AG2R La Mondiale, le réseau d'un « Instant pour entreprendre » réunit les chefs d'entreprises du département, lors de soirées thématiques liées à leur activité pour les former, les informer et participer à leur promotion, tout en les incitant à investir dans des actions citoyennes. « Les TPE/PME ont peu d'occasions pour échanger et s'exprimer, pourquoi un grand groupe tel qu'AG2R La Mondiale ne pourrait-il pas les fédérer ? », lance Stéphane Torrent, inspecteur animateur chez AG2R La Mondiale. Le réseau a par exemple formé 100 personnes aux premiers secours l'an dernier, ou encore aidé à la remise en autonomie de personnes en difficulté.