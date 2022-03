L’Engie Open de Seine-et-Marne du 27 mars au 2 avril

Référencé parmi les six meilleurs tournois féminins internationaux, l’Engie Open de Seine-et-Marne va se disputer en deux parties : une phase de qualifications les 27 et 28 mars et une phase principale du 29 mars au 2 avril avec un tableau de simple composé de 32 joueuses et un tableau de double composé de 16 équipes. Destiné au grand public, cet événement de haut niveau est entièrement gratuit (inscription et réservation en ligne sur le site du comité départemental de Seine-et-Marne de tennis). A noter qu’un tiers des inscrites est issu des clubs seine-et-marnais.

En marge de la compétition sportive, des animations seront organisées tout au long du tournoi : compétition e-tennis sur Playstation 4, colloque des enseignants autour du thème de la nouvelle école de tennis et des dangers des réseaux sociaux sur les mineurs, jeu concours, ateliers pour les scolaires et colloque.

www.tennis-idf.fr