L’“Encyclopédie des animaux de nos régions“ est parue

Coucou de Rennes, Cul noir du Limousin, Bleue du Nord, Carneau, Brigasque, Grand Russe, Charmoise... Il y a quelques années, tous ces noms n’avaient plus guère de signification pour la plupart des Français. Aujourd’hui, ils sortent un à un de l’anonymat, retrouvant progressivement droit de cité. Tous ces animaux de nos régions ont une longue histoire et cette dernière fait partie intégrante de notre patrimoine national, au même titre que les châteaux ou les ouvrages d’art. Partout en France, ces races de territoire bénéficient d’un retour en grâce rapide en lien avec la valorisation de la biodiversité et du développement durable.

En marge de l’élevage intensif, industriel, cet ancrage aux traditions locales est bien plus que du folklore. Il permet à tous de découvrir ou de redécouvrir des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres, des poules, des pigeons, des canards... aux spécificités régionales remarquables. Cette “Encyclopédie des animaux de nos régions“ recense de façon la plus exhaustive possible ces trésors vivants de nos campagnes. Toutes ces races ressortent de l’anonymat dans lequel la plupart était tombée. Cette renaissance est surtout à mettre au profit d’éleveurs passionnés, de collectifs, d’associations, publiques et privées, qui œuvrent depuis des décennies pour valoriser ce fantastique potentiel vivant qui ne demandait qu’à éclore.

“Encyclopédie des animaux de nos régions“ de Jean-Paul Viart. Casa Editions, 24, 95 euros.