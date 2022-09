L’élevage avicole Saint-Georges adhère à IDF Terre de saveurs

Engagé dans une démarche avicole raisonnée et possédant un profond attachement au terroir, l’élevage de volailles Saint-Georges vient de rejoindre IDF Terre de saveurs. Lié à la Région Île-de-France, ce réseau est dédié à la filière alimentaire “du champ à l’assiette”. C'est à Villemareuil que Bertrand Dano s’est lancé dans l’aviculture en 1955. Profitant d'un site spacieux et boisé, l'entreprise s'est peu à peu développée. En 1980, son fils, François Dano, a repris l'activité pour en devenir le gérant pendant près de 40 ans. Depuis 2018, la troisième génération est assurée par Mathieu Dano, l'actuel gérant. La production Saint-Georges s'étend des poussins, canetons, pintadeaux et oisons jusqu'aux chapons et poulettes prêtes à pondre et d'ornement. Des rillettes et des pâtés de volaille sont également proposés.