L'électrification de la ligne Paris-Provins-Troyes encore retardée

L'électrification de la ligne P est un projet majeur pour l'Île-de-France, pour la Seine-et-Marne et pour la Région Grand Est. Elle est indispensable pour le rééquilibrage vers l'Est de l'Île-de-France, alors même que la population seine-et-marnaise augmente considérablement (+ 13 000 habitants par an). Cette ligne est également le dernier tronçon non électrifié en Île-de-France, entraînant une situation très difficile pour les voyageurs (retards, trains supprimés ou bondés, matériel vieillissant et pollution). Engagée depuis des années dans ce projet (23, 5 millions d'euros avancés en 2019), la Région Île-de-France n'accepte donc pas que sa mise en service soit de nouveau reportée.