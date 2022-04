L’Ehpad de Saint-Fargeau Ponthierry lutte contre la hausse des carburants

Face à l’augmentation du prix des carburants, l’Ehpad Le Val Fleuri de Saint-Fargeau Ponthierry propose à tous ses salariés de réduire les frais inhérents à leurs déplacements domicile-travail. A compter de ce mois, les salariés se verront ainsi proposer une carte essence rechargée mensuellement. Leur employeur va prendre en charge l’équivalent de la moitié des frais de carburant liés à leurs déplacements professionnels. Chaque salarié pourra utiliser cette carte essence en une ou plusieurs fois dans la limite d’un certain plafond (30 euros par mois pour une distance de moins de 20 km de l’Ehpad et 50 euros mensuels pour plus de 20 km). Cette initiative est mise en place jusqu’au 31 décembre et est accessible à tous les titulaires d’un CDI ou d’un CDD (avec trois mois d’ancienneté révolus). L’Ehpad Le Val Fleury appartient au groupe français Bridge, réseau qui possède 34 établissements.