L’église Saint-Martin de Yèbles va être rénovée

Le coût de cette rénovation s’élève à 1, 5 millions d’euros. La Fondation du Patrimoine va y participer à hauteur de 200 000 euros, tandis que l’Etat subventionnera 80 % de l’opération dans le cadre du plan de relance. Témoin de l’histoire de Yèbles, petit village d’un peu plus de 900 habitants situé à 15 kilomètres de Melun, cet édifice religieux appartient à son patrimoine. Il va bénéficier d’une rénovation complète (pierres, murs, charpente, couverture, vitraux, serrurerie, électricité et chauffage). L’autre partenaire de cette opération est l’Association culture et patrimoine de Yèbles (ACEPY), qui a pour mission de promouvoir la culture et le patrimoine locaux.