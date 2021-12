L'écopôle de Sénart continue de s'étoffer

Ces six nouvelles opérations représentent, pour la fin 2017, 74 463 m2 construits et plus de 7 ha commercialisés, pour Spirit Entreprises (investisseur/promoteur), Local Company (accompagnement des PME), Coop Bio (légumerie), Expans Invest (filiale de la banque populaire), Natureo (supermarché bio), et Fulton (agence immobilière d'entreprise).

Avec ses 186 ha éco-aménagés, une éco-pépinière et des espaces collaboratifs autour d'une réserve naturelle, le lieu a vocation à accueillir des entreprises impliquées dans la transition environnementale.

Aujourd'hui, l'Écopôle compte déjà 24 entreprises eco-responsables, dont de nombreuses « jeunes pousses » installées au sein de l'Ecopépinière, un bâtiment de 2 370 m² éco-conçu par Fulton, composé de 40 bureaux et ateliers avec services mutualisés. Cet équipement est développé et géré par l'agglomération de Grand Paris Sud.

L'ensemble immobilier accueille également, sur plus de 2 000 m², des locaux d'activités destinés aux entreprises désireuses de bénéficier d'un cadre valorisant. Prochainement, deux nouveaux programmes immobiliers de 22 000 m² au total, réalisés par Spirit Entreprises et Local Compagny, viendront compléter cette offre.

L'offre foncière attire également des entreprises (légumerie, supermarché bio…) qui ont fait le choix de développer leurs activités sur l'Ecopôle. Environ 70 ha sont encore disponibles.

L'Écopole se distingue par son aménagement : performance énergétique des bâtiments, gestion des eaux de pluie et des déchets, ainsi que l'intégration d'un espace naturel protégé de 34 ha.