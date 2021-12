L'Ecole Ferrières lance un jeu concours

Les deux gagnants de ce jeu-concours auront la chance de pouvoir suivre une formation aux Ateliers Ferrières Cuisine d'une valeur de 18 500 euros, ou une formation aux Ateliers Ferrières Pâtisserie de même valeur.

Pour jouer, les participants doivent :

Les participations présélectionnées seront ensuite soumises au vote du jury constitué par Les Ateliers Ferrières du 5 au 14 septembre. Durant cette période, le jury déterminera de manière souveraine les deux gagnants parmi les participations présélectionnées.

Une école ambassadrice du luxe

Découvrez les différentes formations de l'Ecole Ferrières spécialisées dans l'Hôtellerie, la Gastronomie et le Luxe, lors de sa prochaine journée portes ouvertes en octobre prochain. La date précise sera communiquée sous peu sur le site de l'école.

Bachelor, Mastère, MBA, programmes culinaires et formation continue, l'école basée au château de Ferrières-en-Brie propose ainsi des cursus novateurs qui s'accompagnent d'une dimension digitale incontournable pour les professionnels du secteur. E-marketing, création de site web, stratégies de référencement, communication online, e-services et bien d'autres matières liées au digital font partie intégrante des formations spécialisées dans l'hôtellerie, la gastronomie et le luxe.

Ecole Ferrières

Château de Ferrières, BP 49

77164, Ferrières-en-Brie

01 81 16 77 77

Les inscriptions sont ouvertes : ferrieres-paris.dyndns.org ou contact@ferrieres-paris.com.