L'École des Ponts ParisTech ouvre un nouveau mastère

« Le monde de l'énergie connaît actuellement de très grands bouleversements techniques », explique l'École. Émergence des énergies renouvelables, nouveaux usages en matière de mobilité, politique de lutte contre le changement climatique, apparition de nouveaux modèles d'affaires, NTIC… « Le management de projet énergétique devient plus complexe et une approche systémique des projets est nécessaire pour en assurer la réussite », soulignent les formateurs, ajoutant que c'est autour de cette « colonne vertébrale » que s'articulent les « différentes compétences proposées dans cette formation ». Ce mastère « Management of energy projects » vise donc à former des directeurs de projets, leurs collaborateurs directs et les professionnels intervenant de la conception à l'exploitation des centrales hydrauliques, fermes solaires, et autres réseaux de chaleur.

Dispensée en anglais et à temps partiel, la formation peut convenir à des cadres souhaitant garder une activité professionnelle tout en renforçant leurs compétences en management de projets énergétiques ou désirant se réorienter. Il peut s'agir de diplômés Bac +4 ou Bac +5 avec une expérience professionnelle : ingénieurs, financiers, acheteurs, exploitants ou encore chefs de produits industriels. Des professionnels du secteur, des spécialistes des projets et des intervenants académiques dispenseront les 390 heures de cours et d'études de cas.

« Les citoyens veulent maîtriser davantage leur consommation d'énergie, faire valoir leurs choix en matière de mix énergétique et de projets énergétiques, voire devenir auto-consommateurs », complète l'Ecole. « L'évolution des organisations industrielles et des modes de contractualisation entraînent une multiplication des interfaces dans les projets. Enfin, la dimension internationale des projets augmente, rendant encore plus nécessaires la compréhension des différences culturelles et la capacité à manager des équipes nombreuses et souvent dispersées géographiquement ». Cette formation est accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles, qui se donne pour mission de garantir la qualité des programmes de ces formations d'élite.