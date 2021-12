L'École des Ponts Paris Tech propose un MOOC gratuit sur la mobilité électrique

Vous êtes un professionnel, un étudiant cherchant une spécialisation dans les transports et le développement durable, ou un simple citoyen qui désire en savoir plus sur la mobilité électrique. Ce MOOC est pour vous ! Il combine des vidéos de cours faisant le point sur une dimension du problème en une dizaine de minutes, des points méthodes permettant l'acquisition ludique d'outils d'analyse, des « Le saviez-vous ? » synthétisant l'information disponible sur un sujet en trois minutes et des points de vue d'experts issus du groupe Renault ou d'autres partenaires. Le MOOC est organisé autour de huit chapitres permettant de comprendre les enjeux de la mobilité durable, de dresser un état des lieux de la mobilité électrique et d'esquisser un panorama prospectif quant à son déploiement.

Ce projet a nécessité la mobilisation d'éléments issus des sciences de l'ingénieur, de la sociologie, des sciences de l'environnement, de l'économie et des sciences politiques pour évaluer, analyser et mettre en œuvre le déploiement des véhicules électriques là où cela s'avère pertinent.

L'ensemble de l'écosystème de l'École des Ponts ParisTech a ainsi été mobilisé. Issus des laboratoires de l'École (LVMT, du Cired), de ses partenaires académiques (IFSTTAR, Arts et Métiers ParisTech, Polytechnique, IFPEN), de ses partenaires institutionnels (Avere, d'AFD), de ses partenaires industriels (Renault, SNCF), ce sont près de 30 experts académiques et industriels qui ont été mobilisés pour permettre à chacun de construire son propre jugement sur les mobilités électriques.

Inscription sur la plateforme fr.coursera.org. Disponible en français, avec un sous-titrage en anglais optionnel.