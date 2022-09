“L’Echo de la planète” au Théâtre-Sénart

“L’Echo de la planète“ est, comme son nom l’indique, une séquence autour de l’écologie, de la protection de l’environnement et des générations futures à qui nous allons laisser cette planète. Ce spectacle est un triptyque composé du “Bruit des Loups“, “Dimanche” et CODA.

Dans “Le Bruit des Loups”, un homme devient myope dans un monde devenu trop propre. Il s’occupe de son ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune dans une forêt envoûtante. Utilisant des images symboliques de notre rapport à la nature, aux animaux et à l’enchantement, Etienne Saglio nous emmène dans les bois et y déploie un bestiaire fantastique.

Des animations organisées

Entre onirisme et réalité, “Dimanche” dépeint le portrait d’une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent, un vent à décorner les boeufs et le déluge dehors qui ne semble en être qu’à son échauffement, la vie suit son cours. Autour de cette famille, tout s’effondre. On voit alors se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde. Au même moment, sur les routes, une équipe de reporters animaliers prépare un documentaire témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur la terre. Cette pièce de théâtre traite un sujet d’actualité avec fantaisie et poésie.

Enfin, CODA prend la forme d’un concert rock entrecoupé d’interventions de scientifiques comme celle de l’astrophysicien et philosophe français Aurélien Barreau.

Des animations seront organisées en marge de ce spectacle : un marché des producteurs locaux le samedi 15 octobre (14 heures-20 heures), un atelier recyclage de confection de cabas avec les roll-up et les bâches des spectacles du théâtre, une conférence sur le métier de garde-forestier et une performance immersive autour de la forêt amazonienne.