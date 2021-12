L'Eau Vive à Lieusaint, un éco-quartier modèle

L'éco-quartier est situé au cœur de Sénart, elle-même à l'extrême sud-ouest de la Seine-et-Marne, en face d'Evry (Essonne) et au nord de Melun.

La ville nouvelle de Sénart se veut « ville à la campagne », et l'éco-quartier de l'Eau Vive en est un emblème. Les logements s'organisent donc comme un grand corps de ferme briarde, autour d'une cour-jardin conviviale.

La « coulée douce » qui relie l'éco-quartier de l'Eau Vive à la gare RER de Lieusaint-Moissy © Richez Associés (cabinet d'architectes ayant réalisé un bâtiment de l'éco-quartier comprenant 130 logements et un centre de services)

Le quartier est bordé par la « coulée douce », aux abords du T Zen, qui le relie à la gare RER D de Lieusaint-Moissy qui accueillera peut-être une future gare de TGV, promit par l'ex-Premier ministre Manuel Valls en juin 2016.

Fruit d'un solide partenariat entre la commune de Lieusaint et l'Établissement public d'aménagement (EPA) Sénart, l'Eau Vive permet d'apporter une réponse concrète à une équation urbaine complexe.

De fait, il s'agit d'offrir des logements de qualité, diversifiés, accessibles à tous et proches des transports en commun, mais aussi des activités, des emplois et des équipements universitaires, au sein d'un projet respectueux des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

Cet éco-quartier est lauréat de l'appel à projets régional « Nouveaux quartiers urbains ». En outre, à travers le projet immobilier d'Altaréa Cogédim de 99 logements, il s'inscrit dans le programme d'investissements d'avenir – Ville de demain démarche ÉcoCité. Ainsi, les objectifs à atteindre en matière de performances environnementales sont ambitieux, à l'instar de la visée générale de l'Eau Vive.