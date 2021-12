L’avenir des médiathèques en discussion à Lognes

Plus de 300 personnes avaient participé aux réunions de concertation successives à Pontault-Combault, Chelles et Noisiel. Habitués ou non des médiathèques, seuls ou en familles, jeunes et moins jeunes : tous ont visionné le film donnant la parole aux habitants, ont exprimé leur avis et précisé leurs idées. À partir des propositions formulées sont nées des orientations stratégiques pour construire les médiathèques de demain. La réunion de restitution du mardi 23 novembre va constituer l’étape suivante avec la projection d’un film retraçant la démarche, les réactions des professionnels et les propositions issues des différents ateliers. Au terme de ces échanges, les grandes orientations et les engagements concrets seront dévoilés. Le rendez-vous est fixé à 19 heures à la salle du Citoyen, à Lognes.